Coronavirus, mappa regione per regione: nuovi casi in calo, Emilia in controtendenza. Bene Lazio e Sicilia

Coronavirus, Lombardia: 300 nuovi ricoveri. Fontana: «Apertura a scaglioni, rischio Italia zoppa» Il numero dei contagiati totali dal coronavirus in Italia - compresi morti e guariti - è di 178.972, con un incremento rispetto a ieri di 3.047. Il dato è stato reso noto dalla Protezione civile.

I dati del Covid-19 nelle regioni

Dai dati della Protezione civile emerge che sono 34.497 i malati in Lombardia (302 in più rispetto a ieri), 13.552 in Emilia-Romagna (-32), 14.470 in Piemonte (+247), 10.210 in Veneto (-234), 6.496 in Toscana (+26), 3.490 in Liguria (+78), 3.182 nelle Marche (+10), 4.321 nel Lazio (+39), 3.022 in Campania (-23), 1.971 nella Provincia di Trento (-14), 2.786 in Puglia (+92), 1.337 in Friuli Venezia Giulia (-66), 2.202 in Sicilia (+31), 1.987 in Abruzzo (+16), 1.566 nella provincia di Bolzano (+10), 436 in Umbria (+5), 864 in Sardegna (-17), 844 in Calabria (+12), 562 in Valle d'Aosta (+13), 247 in Basilicata (-15), 215 in Molise (+6). Quanto alle vittime, se ne registrano 12.213 in Lombardia (+163), 3.023 in Emilia-Romagna (+58), 2.331 in Piemonte (+79), 1.087 in Veneto (+28), 637 in Toscana (+19), 928 in Liguria (+31), 807 nelle Marche (+12), 341 nel Lazio (+1), 304 in Campania (+4), 360 nella provincia di Trento (+12), 316 in Puglia (+2), 225 in Friuli Venezia Giulia (+3), 200 in Sicilia (+4), 258 in Abruzzo (+5), 245 nella provincia di Bolzano (+6), 58 in Umbria (+1), 86 in Sardegna (+0), 75 in Calabria (+2), 125 in Valle d'Aosta (+1), 24 in Basilicata (+1), 17 in Molise (+1). I tamponi complessivi sono 1.356.541, 50.708 più di ieri. Quasi 645mila sono stati effettuati in Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto.

Prosegue il trend del calo ricoveri. Prosegue il trend in calo dei ricoveri in terapia intensiva per coronavirus. Ad oggi sono 2.635, 98 in meno rispetto a ieri. Di questi, 922 sono in Lombardia, 25 in meno rispetto a ieri. Dei 108.257 malati complessivi, 25.033 sono ricoverati con sintomi, 26 in più rispetto a ieri e 80.589 sono quelli in isolamento domiciliare. Il dato è stato reso noto dalla Protezione civile.

. Il dato più importante è il nuovo calo dei morti in tutta Italia con 433 morti rispetto ai 478 di 24 ore fa (il totale sale a 23.660). Dati calo anche sul fronte dei positivi oggi, con la Lombardia che finalmente torna sotto le mille unità (855). Purtroppo il rallentamento è meno forte in Piemonte (ieri 661 contagi, oggi 593) mentre è inversione di ntendenza in Emilia Romagna (ieri 350, oggi 376). Al Sud grosso calo dei contagi nel Lazio e in Sicilia.