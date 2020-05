Mamma di 40 anni muore con il Covid19: contagiata tutta la famiglia

Una mamma di 40 anni è la terza vittima di Covid19 a Cardito (Napoli). La giovane donna lottava già con un brutto male e non ce l'ha fatta a sconfiggere il virus. Il sindaco Giuseppe Cirillo comunica la terribile notizia dalla sua pagina ufficiale Facebook. Il cordoglio per la perdita in pochi giorni di due giovani mamme nel suo post commovente. Appena lo scorso 18 maggio infatti perde la vita colpita da un malore improvviso, Maria, di soli 30 anni, madre di una bimba di un anno e mezzo.

Scrive il primo cittadino: «Faccio fatica a scrivere queste parole, non è mai facile dare notizie di questo genere. La morte delle due mamme, getta nello sconforto la nostra comunità, che in pochi giorni si è vista privare di due concittadine, e ci feriscono nell'intimità dell'anima'. Il sindaco spiega che la donna era già gravemente debilitata per la malattia che stava affrontando , ha dovuto lottare anche contro il virus covid-19 che non le ha dato scampo'. La quarantenne faceva parte dell'intero nucleo familiare contagiato composto da quattro persone. La notizia era stata divulgata, sempre sul profilo facebook del sindaco, lo scorso 12 maggio, la famiglia era già in isolamento preventivo. Conclude il post: 'A nome mio personale, dell'amministrazione comunale, di tutta la comunità di Cardito, esprimo ai familiari profondo cordoglio e sincera vicinanza per la perdita improvvisa dei propri cari. Affido al buon Dio le nostre due concittadine, siamo convinti che saprà mostrare le sue amorevoli premure anche ai familiari e quanti stanno soffrendo per la loro scomparsa».





Ultimo aggiornamento: 22 Maggio, 07:59

