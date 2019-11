Maltempo, treni in tilt: guasto sull'alta velocità Roma-Napoli. Convogli deviati e ritardi fino a 150 minuti

Roma: Pontina chiusa tra Latina e Aprilia. La Pontina è chiusa in direzione Roma tra Latina e Aprilia a causa delle abbondanti piogge cadute. Si registrano allagamenti anche sulla Nettunense, zona di Campoleone, con auto bloccate sulla strada. Interrotta per i rami caduti anche la Sermonetana Problemi per il maltempo a Latina, dove pioggia e vento stanno sferzando il capoluogo e dintorni. La situazione più seria in via Volturno, dove un albero è caduto su un'auto e stanno intervenendo i vigili del fuoco e i sanitari dell'Ares 118 . Due i feriti, per fortuna in modo non grave. Un grande spavento, una tragedia sfiorata e i commercianti della zona che segnalano come da giorni avessero denunciato che quell'albero stava per cadere.

Ilcontinua a flagellare l'italia e a risentirne è anche la circolazione dei treni. Come si legge da un comunicato di Trenitalia, dalle 15.35 la circolazione ferroviaria è fortemente rallentata sulla lineaper un guasto agli impianti di circolazione dei treni fra Ceccano e San Giovanni, probabilmente legato al maltempo che sta interessando la zona. Le cause sono attualmente in corso di accertamento. I treni alta velocità viaggiano sulle linee convenzionali via Formia e via Cassino confino a 70 minuti. Quattro treni direttamente coinvolti nel guasto viaggiano con ritardi medi di. Ripercussioni e cancellazioni anche per alcuni convogli del trasporto regionale. I tecnici di Rete Ferroviaria Italiana, immediatamente intervenuti, sono al lavoro per ripristinare la piena funzionalità dell'infrastruttura.