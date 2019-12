Maltempo su Orvieto, cade l'albero di Natale in piazza Duomo

Ultimo aggiornamento: 12:03

L'annunciato maltempo che aveva fatto innalzare in nottata l'allerta da gialla (Ordinaria) a arancione (Moderata) in quasi tutta l'Umbria, è arrivato nelle prime di sabato 21 dicembre anche a Orvieto e nell'Orvietano. Il forte vento e la pioggia incessante hanno fatto cadere il grande albero di Natale di piazza del Duomo, scoperchiato un paio di casette del mercatino in piazza della Repubblica e costretto gli ambulanti del mercato settimanale del sabato a chiudere tutto e tornare a casa.La Protezione civile di Orvieto sta monitorando i livelli dei corsi d’acqua del territorio interessato sin dalla notte da forti precipitazioni. In via precauzionale è stato chiuso il transito nella zona dei laghetti di Ciconia e sarà temporaneamente chiuso anche il ponte pedonale che li collega con il polo scolastico e il passaggio verso piazzale della Pace. (Nella foto il fiume Paglia all’altezza del ponte Pertini)Volontari della Prociv e operai del Csm - Censtro Servizi Manutenzioni sono impegnati per rimuovere le piante cadute sulla strada a Sugano e Torre San Severo. Dalle 00.00 di sabato 21 dicembre la sindaca Roberta Tardani ha disposto l'apertura del Centro Operativo Comunale.