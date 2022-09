Maltempo Roma, bomba d'acqua sulla Capitale: tempesta di fulmini e traffico in tilt

Una vera e propria bomba d'acqua si è scatenata su Roma. La parte sud della Capitale è sotto la pioggia pesante, tra i quartieri più colpiti Eur, Laurentino, Fonte Meravigliosa, Roma 70 e Montagnola. Una tempesta di fulmini ha illuminato il cielo e tuttora ci sono lampi che si vedono anche dai Castelli romani. Non manca anche la grandine, che si è abbattuta come da previsioni atmosferiche.

Maltempo Roma oggi, cosa succede

Le previsioni di oggi prevedono precipitazioni diffuse, secondo la nota diramata dalla protezione civile. Temporali di forte intensità, con fulmini, ma anche grandinate e forti raffiche di vento. Il Centro Funzionale Regionale ha effettuato la valutazione dei Livelli di Allerta/Criticità e ha pertanto inoltrato un bollettino con allerta gialla per criticità idrogeologica e idrogeologica per temporali su tutte le zone di allerta del Lazio; allerta gialla per criticità idraulica su Bacini Costieri Sud.

Maltempo a Latina, tromba d'aria tra Sabaudia e Terracina. Formia invasa da acqua e fango

Allerta gialla per il 29 settembre

La protezione civile ha annunciato allerta gialla per la giornata di oggi. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento. Per ogni emergenza si può chiamare la sala Operativa Regionale al numero 803 555.

Le zone colpite

Al momento le zone più colpite dal temporale di oggi sono Eur, Laurentino, Fonte Meravigliosa, Roma 70 e Montagnola. Ma anche Furio Camillo, dove diverse persone indicano una "cascata di fulmini vento e pioggia forte". Anche al Quarticciolo e alla Muratella piove intensamente. Mentre a Tuscolana non ci sono ancora segnalazioni.