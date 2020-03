Maltempo, chiuso il viadotto sulla A6 a Savona per una frana: sale l'allerta vento e pioggia

Sono i giorni del maltempo. Da Nord a Sud, torna l'inverno. È stato chiuso in via precauzionale a causa del movimento della frana sulla collina il viadotto tra Altare e il bivio A6/A10 nel savonese. La pioggia intensa caduta nel savonese (38,4 mm in un'ora, dato Arpal) ha fatto muovere di nuovo il fronte della frana che tre mesi fa aveva letteralmente falciato la carreggiata nord del viadotto, poi ricostruito e inaugurato il 21 febbraio. Non appena verrà aperto il bypass sulla corsia nord del viadotto sull'A6 sarà possibile, secondo quanto appreso, percorrere di nuovo la tratta Altare - Savona in direzione sud.

La Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo di colore giallo valevole a partire dalle 18 di oggi e fino alle 14 di domani sul tutto il territorio regionale. Si prevedono «Precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, localmente intensi».

È allerta meteo anche in Friuli Venezia Giulia: arancione in alcune zone della regione per rischio valanghe e giallo in altre aree regionali per piogge intense, nevicate abbondanti oltre i 1.200 m., vento forte da sud e mareggiate. L'allerta è stata diffuso dalla Protezione civile del Fvg che informa che la regione nella notte tra oggi e martedì sarà interessata da un veloce e marcato fronte atlantico, preceduto da forti correnti sud-occidentali in quota, da sud nei bassi strati.

A partire da lunedì 2 marzo si aprirà una settimana davvero instabile, che vedrà anche il ritorno della neve. Già dalle prime ore di oggi si è formato di un vortice di bassa pressione che dal mar Ligure sta cominciando lentamente a muovere il suo baricentro verso le regioni del Nord. In mattinata sono attese piogge sparse anche sotto forma di rovescio ad iniziare dal Nord-Ovest.

Maltempo e piogge diffuse sulla Liguria dove Arpal, il centro meteo idrologico regionale, ha confermato lo stato di allerta gialla in vigore su tutto il territorio. La scansione oraria prevede l'allerta in vigore sul ponente ligure, comprese Val Bormida, entroterra savonese e Valle Stura, fino alle 21 di questa sera, sul centro della Liguria e sull'entroterra di levante fino alle 24 di oggi e sul levante estremo e la provincia della Spezia il termine dell'allerta alle 24 per i bacini piccoli e medi e alle 2 di notte per i bacini grandi.

Neve sulle Dolomiti. Dopo oltre due mesi senza precipitazioni rilevanti, la neve torna sulle montagne del Trentino Alto Adige. Nelle prossime ore sono attesi fino a 50 cm di neve fresca, soprattutto sulle Dolomiti meridionali e in val d'Ultimo. Nelle altre zone sono previsti tra i 20 e i 40 cm. Si tratta della prima copiosa nevicata da prima di Natale. La quota neve è attesa mediamente attorno ai 900 metri, e localmente anche a quote inferiori durante le fasi più intense delle precipitazioni.



