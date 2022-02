Maltempo, weekend d'inverno: torna la neve in Abruzzo, Molise e Marche. Gelo e vento forte al centro-sud

Un'ondata di maltempo, caratterizzata da vento, pioggia e neve a bassa quota, ha travolto l'Italia centro-meridionale. Un vero e proprio weekend d'inverno, con un drastico calo delle temperature, causato dall'ingresso di una massa di aria fredda di estrazione artica. Gli accumuli di neve saranno molto importanti, intorno ai 50-70 centimetri, tra Marche, Abruzzo e Molise. Neve copiosa attesa in Basilicata, con Matera al limite tra pioggia e neve.

APPROFONDIMENTI ABRUZZO Maltempo, neve e danni in provincia di Teramo GIULIANOVA Maltempo, albero crolla sopra una casa a Giulianova LE PREVISIONI Meteo, ciclone di Carnevale in arrivo. Il meteorologo: «Aria... TERAMO Neve, bus Tua finisce fuori strada. Alberi caduti a Silvi e Alba FROSINONE Bufera di neve in Val di Comino, mezzi in azione anche nei centri del...

Meteo, weekend d'inverno: torna la neve

Le previsioni indicano un peggioramento veloce, in spostamento in queste ore dalle Marche all'Abruzzo e poi verso il Molise e la Basilicata: su queste regioni ci saranno nevicate fino a quote di bassa collina, e durante i fenomeni più intensi non sono esclusi fiocchi sulle coste adriatiche.

Nella giornata di oggi, la peggiore del weekend dal punto di vista meteorologico, sono previste piogge intense al Centro-Sud, salvo in Toscana dove la tramontana spazzerà via le nubi. Il vento sarà forte su tutto il Centro-Sud e le temperature massime sono previste in calo anche di 15 gradi rispetto a venerdì. Al Nord situazione decisamente migliore, con ampio soleggiamento.

Toscana, allerta gialla per vento fino a domani

Prolungato fino a tutta la giornata di domani, domenica 27 febbraio, il codice giallo per vento che riguarda gran parte della Toscana con la sola eccezione delle aree a nord ovest. Lo ha deciso la Sala operativa unificata permanente della Protezione civile regionale. Masse d'aria fredda di origine balcanica affluiscono verso la Toscana. Fino alla sera di domani forti raffiche di Grecale/Tramontana su gran parte della regione. Più riparate dal vento le province di Massa-Carrara e Lucca. Sempre per domani previste locali nevicate fino a bassa quota sui settori più orientali della regione, oltre i 300-500 metri su Val Tiberina, alto Mugello, e Casentino. Mare molto mosso a largo a sud dell'Elba, oggi e domani.

Neve nel Sannio, disagi autostradali

Un brusco abbassamento delle temperature si registra in tutta la provincia di Benevento dove, in alcune zone, nevica. Le aree imbiancate sono quelle del Fortore e del Taburno dove, ad esempio, a Vitulano il sindaco a causa della neve ha vietato il traffico dei veicoli pesanti sulle strade locali. In azione ci sono anche i mezzi spazzaneve e spargisale dell'Anas lungo il raccordo autostradale e le statali di competenza e delle ditte private in convenzione con Provincia e comuni dove la neve sta creando alcune difficoltà al traffico dei mezzi.

Neve in Molise, interrotta partita di calcio

In Molise nevica da questa mattina al di sopra dei 400 metri. La neve nel primo pomeriggio ha causato notevoli disagi a Campobasso dove sono entrati in azione i mezzi spartineve. Diversi i mezzi rimasti in panne sulle vie di accesso alla città. A causa della bufera in corso è stata interrotta e rinviata la partita di calcio di serie C tra Campobasso e Turris. In diversi comuni cancellati gli eventi che erano stati organizzati per il carnevale. Danni e problemi in alcune zone della regione anche per il forte vento che ha causato la caduta di alberi sulle strade.

Maltempo, neve nel Maceratese

I paesi terremotati a ridosso dell'Appennino marchigiano nel Maceratese da stamani sono interessate da una fitta nevicata. Visso, Ussita, Castelsantangelo sul Nera sono ricoperte da circa 20 centimetri di neve, caduta abbondante soprattutto ad alta quota, nel giorno in cui dovevano riaprire gli impianti sciistici di Frontignano. Riapertura rinviata forse a domani a causa delle forti raffiche di vento che stanno interessando la catena montuosa, come fa sapere la società che di è aggiudicata la gestione delle seggiovie. Le previsioni meteo, stando al Centro Multirischi Marche, danno ancora nevicate per la giornata di domani su tutto il settore Appenninico.

Allerta arancione sulla Puglia settentrionale

La Protezione civile pugliese ha emanato un'allerta arancione per rischio idrogeologico su Gargano e Isole Tremiti, nel Tavoliere, SubAppennino Dauno e Basso Fortore e un'allerta gialla per rischio idrogeologico per temporali sulle restanti zone, a partire dal pomeriggio di oggi, 26 febbraio 2022, e per almeno le successive 24-30 ore. Sono previste, inoltre, nevicate al di sopra di 500-700 metri, con locali sconfinamenti a quote più basse, con apporti al suolo moderati e venti da forti a burrasca settentrionali con rinforzi di burrasca forte su settori costieri della Puglia settentrionale, pertanto è stata emessa una allerta arancione per neve sulla zona del SubAppennino Dauno ed una allerta gialla per neve nel Gargano e Tremiti, Tavoliere, Puglia Centrale Adriatica, Puglia Centrale Bradanica, Basso Ofanto, SubAppennino Dauno, Basso Fortore ed una allerta gialla per vento su tutta la Regione. Forti mareggiate lungo le coste esposte. Sulla base delle precipitazioni previste sarà possibile un incremento dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua del Tavoliere e Basso Ofanto.

Neve sul Vesuvio fino a bassa quota

Vesuvio innevato dalla cima fino alle quote più basse. Le piogge insistenti e i termometri in discesa hanno determinato la formazione di un vasto strato di neve sul vulcano, visibile in queste ore dalle abitazioni di Napoli e dei paesi della fascia costiera. Nonostante al momento siano cessate le piogge, le temperature restano ancora fredde.

Allerta gialla a Trieste per vento forte

La Protezione civile del Friuli Venezia Giulia ha diramato un'allerta meteo di colore giallo a causa del vento forte previsto per domani a Trieste e sul Carso. Un'alta pressione presente sull'Europa centro settentrionale - spiega la Protezione civile - e una depressione sull'Italia meridionale fanno affluire verso il Mediterraneo aria fredda proveniente dall'Europa orientale. Sulla regione a tutte le quote scorrono forti correnti da nord o nord-est secche e fredde. Domani a Trieste e sul Carso soffierà Bora forte e sarà possibile qualche raffica superiore ai 110 km orari, specie di notte e al mattino. Vento in calo dal tardo pomeriggio-sera. L'allerta è valida da mezzanotte alle 18. La fase acuta è prevista in mattinata dalle 6 alle 14. Il verificarsi di tali eventi - conclude la Protezione civile - può comportare locali interruzioni della viabilità e problematiche connesse alle vento.

Meteo, le previsoni

Anche domani, domenica, ci saranno moderate nevicate, residue, sulle stesse zone. L'inverno, in ritardo quest'anno, ci accompagnerà con vento e gelo fino a martedì poi torneranno giornate soleggiate. Maltempo diffuso dal Centro adriatico verso il Sud con temporali, rovesci intensi e nevicate a quote sempre più basse e fino a rasentare le coste. Venti tesi settentrionali (Bora e Grecale), temperature in diminuzione. Mari molto mossi. Bel tempo prevalente al Nord con cielo sereno.