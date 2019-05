Maltempo, due morti nel Bresciano. Malpensa in tilt per la grandine Foto

d'Oglio. A lanciare l'allarme è stato un terzo uomo, connazionale, che ha assistito alla scena ed è riuscito a mettersi al riparo. Le vittime sono state sorprese dal forte vento. «Sembrava una tromba d'aria» secondo alcuni residenti in zona.

ha completamente imbiancato la pista: 7 aerei sono stati dirottati su altri scali ma l'aeroporto - viene precisato - non è mai stato chiuso.



Nello scalo è stata subito attivata la task force che solitamente viene messa in campo durante l'emergenza neve per pulire la pista dalla fitta coltre di ghiaccio che si era depositata. Il maltempo ha portato anche all'interruzione della circolazione ferroviaria fra Caravaggio e Casaletto Vaprio, sulla linea Milano- Treviglio- Cremona per la presenza di alberi sulla sede ferroviaria. I tecnici di Rfi sono intervenuti per ripristinare la regolare circolazione ferroviaria, interrotta alle 19.30.



La perturbazione che si è abbattuta sulla regione ha registrato tra i danni la caduta di qualche albero e di qualche tabellone pubblicitario nella zona della Brianza e nel Varesotto, mentre a Milano è volato qualche gazebo degli alpini. Solo contuso un alpino 46enne che, nel tentativo di trattenere una tenda che stava prendendo il volo per il vento, ha preso un colpo in testa. Dal campo di via San Romanello è stato trasportato all'ospedale San Carlo. Tante le chiamate ai centralini dei pompieri, ma nessuna criticità particolare.

Ilfa duenel Bresciano. Due uomini a Urago d'Oglio sono stati travolti da alcuni alberi caduti durante il maltempo che si è abbattuto in provincia di Brescia in serata. Le vittime sono due pescatori 40enni di origini rumene che si trovavano sulle sponde del fiumeIl maltempo colpisce soprattutto il centro-nord e le previsioni parlano di una domenica di meteo avverso. Milano è stata colpita da una violenta grandinata che ha mandato in tilt anche l'aeroporto di Malpensa per circa 40 minuti e