Maltempo, bomba d'acqua su Milano: esondato il fiume Seveso, sottopassi allagati e caos treni

Emergenza maltempo a Milano oggi, 24 luglio. Una forte bomba d'acqua si sta abbattendo dall'alba sul capoluogo lombardo. Molte le chiamate ai vigili del fuoco per sottopassi allagati e altri allagamenti, in particolare nella zona Nord, a Sesto San Giovanni e Cinisello Balsamo. Monitorato il fiume Lambro, esondato il Seveso. Questo ha creato problemi di circolazione nella zona Nord Est, nella zona di viale Zara, Niguarda e viale Sarca. Diversi gli allagamenti registrati, anche in altre parti della città.

🔴 #maltempo, a #Milano molte le strade e i sottopassi allagati.

Però almeno oggi c’è fresco 😬#Lambro #Seveso pic.twitter.com/o6DLKXyrTW — nando mele (@mele_nando) July 24, 2020 La circolazione dei treni è bloccata fra le stazioni di Milano Bovisa e Cadorna a causa di danni creati dal maltempo all'infrastruttura all'altezza di Milano Domodossola. Il sito di Trenord spiega che è in corso l'intervento dei tecnici di Ferrovienord.

