Maltempo, dall'Emilia-Romagna alla Sicilia: è allerta arancione e gialla in dieci regioni. Ecco dove

Maltempo, anche questa settimana avrà le caratteristiche simili alle precedenti, con frequenti episodi temporaleschi, spesso accompagnati da grandinate, colpi di vento e locali nubifragi. Tutta colpa della posizione anomala dell'anticiclone delle Azzorre che da tre settimane è sul Regno Unito ed estende la sua stabile influenza anche a Francia, Germania, Danimarca, Polonia e Scandinavia, lasciando invece instabilità, soprattutto nelle ore pomeridiane, al di sotto di queste latitudini.

Maltempo a Roma, sarà un giugno piovoso. L'avviso del meteorologo: «È l'inizio dell'estate tropicale»

Le previsioni

Martedì continuerà ad essere molto instabile al Nordest mentre continuerà a piovere diffusamente in Sicilia, soprattutto sui settori centro-orientali. Il tempo migliorerà decisamente al Nordovest dove inizierà a fare un pò più caldo dopo il calo termico di lunedì. Al Centro ci saranno i consueti temporali a sviluppo diurno che occasionalmente potrebbero spingersi fin verso le coste. Da mercoledì e almeno fino a venerdì 9 la pressione proverà ad aumentare e l'instabilità sarà relegata soprattutto alle ore pomeridiane e principalmente a tutti i rilievi e le zone vicine. Le temperature dopo l'abbassamento di oggi, torneranno lentamente ad aumentare fino a raggiungere nuovamente valori estivi a partire da venerdì 9

Allerta meteo in 10 regioni

Piogge e temporali sono in arrivo in Sicilia, dove è previsto un aumento dell'instabilità per il transito di una struttura depressionaria dall'Algeria verso la Libia. Il Dipartimento della Protezione Civile prevede dalla sera-notte di oggi precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, possibili grandinate e forti raffiche di vento. Sulla base dei fenomeni previsti è stata valutata per la giornata di domani allerta arancione per rischio idraulico su alcuni settori dell'Emilia-Romagna. Valutata inoltre allerta gialla in Toscana, Marche, Abruzzo, Molise, Sicilia, su parte di Puglia, Basilicata, Calabria e sul restante territorio dell'Emilia-Romagna.

Rischio temporali in Toscana

Ancora una proroga di codice giallo per maltempo in Toscana - lo stesso dei giorni scorsi -, con previsioni di rischio idrogeologico e temporali fino alle ore 22 di domani. Lo rende noto la protezione civile spiegando che «continua la situazione di instabilità che porta piogge e temporali sparsi in tutta la regione». Nel dettaglio «oggi, lunedì 5 giugno e domani, martedì 6 giugno, sono ancora possibilità di rovesci o temporali sparsi, localmente anche di forte intensità: i temporali sono più probabili sulle zone interne nel pomeriggio, anche se non si possono escludere isolati fenomeni sulla costa durante la notte. Saranno possibili forti colpi di vento e grandinate»

In Puglia allerta per 12 ore

Dalle ore 8 di oggi, 5 giugno, e per le successive 12 ore, sono attese sulla Puglia centro-settentrionale precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale. Per questo la protezione civile ha diramato un messaggio di allerta gialla che riguarda tutta la regione, a eccezione del Salento e dei bacini del Lato e del Lenne

Cagliari, è rischio idreogeologico

Fino alle 23.59 di oggi, lunedi 5 giugno 2023, sara in vigore un avviso di allerta meteo gialla per rischio idreogeologico per temporali che riguarda anche Cagliari. Il Servizio di Protezione Civile del Comune di Cagliari ha, inoltre, reso note le norme di comportamento che interessano gli abitanti della Municipalita di Pirri, in modo da evitare possibili situazioni di pericolo per l’incolumita pubblica. Secondo l’avviso e opportuno evitare di parcheggiare nelle vie: Balilla (dalla Piazza Italia sino alla via Dandolo) e traverse, Italia, Dolianova, Sinnai, Settimo, Mara, Donori, Santorre Di Santarosa, Confalonieri e Ampere. Le auto parcheggiate in queste vie possono essere spostate nel parcheggio della piscina di Terramaini in via Pisano.