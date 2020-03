Maltempo sull'Italia, allerta gelo in Campania: tre traghetti bloccati al largo di Bari

Arriva il maltempo sull'Italia: la Protezione civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo valido a partire dalla mezzanotte e fino alle 23.59 di domani sull'intero territorio regionale. Si prevede un sensibile calo delle temperature su tutta la regione, con nevicate e gelate sulle aree interne: in particolare sulla zona 2 (Alto Volturno e Matese), sulla zona 4 (Alta Irpinia e Sannio) e sulla zona 5 (Tusciano e Alto Sele) con particolare riferimento alla parte interna di questa area specifica, si prevedono «nevicate con deboli accumuli oltre i 300-500 metri e localmente anche a quote inferiori, gelate persistenti a quote superiori ai 300-500 metri e localmente anche a quote inferiori». La Protezione civile regionale, oltre a invitare le autorità competenti a porre in essere le misure previste dai rispettivi piani di protezione civile atte a prevenire e contrastare i fenomeni attesi, ricorda che sono in vigore sull'intero territorio le limitazioni previste dai decreti nazionali e dalle ordinanze del presidente della Regione Campania sul Covid-19.

Arrivano neve e gelo in Abruzzo ma per l'Oms cambia poco

Non è operativo al momento per il forte vento il porto di Bari a causa delle forti raffiche di vento a 34 nodi da Nord-ovest. In tutto tre le navi traghetto, due di provenienza dall'Albania e uno dalla Grecia, il cui arrivo era previsto in mattinata a Bari e che sono ferme al riparo al largo di Margherita di Savoia in attesa di potere entrare nel porto del capoluogo pugliese. Si tratta delle navi traghetto «Bari» e della «Af Marina», entrambe in arrivo dall'Albania, e della «Superfast I» proveniente dalla Grecia. La prima ad entrare in porto, il cui ingresso è previsto alle 13 con l'ausilio di due rimorchiatori, sarà la Af Marina.



Vento forte sulla A12 Roma-Tarquinia tra il bivio per la Roma-Fiumicino e l'allacciamento con la SS698 del Porto di Civitavecchia. Lo comunica Astral Infomobilità che invita a prestare attenzione.

