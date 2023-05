Maltempo, fino a quando piove? Ecco quanto dura l'allerta meteo in Emilia-Romagna, Lazio e Toscana

Maltempo. Allerta rossa nella regione. Arancione in Marche e Toscana. Gialla in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Molise, Puglia, Umbria e Veneto.

Maltempo, treni cancellati a Roma, Bologna, Firenze e Genova in tempo reale: come sapere se il biglietto è annullato

L'avviso della protezione civile

«Purtroppo queste precipitazioni stanno insistendo sulle stesse aree colpite a inizio maggio, abbiamo un territorio molto compromesso, il sistema era già saturo ed è stato importante l' allerta dato per tempo.

📅 Mercoledì #17maggio

🔔🔴 #allertaROSSA meteo-idro in Emilia-Romagna

🔔🟠 #allertaARANCIONE in Emilia-Romagna, Marche e Toscana

🔔🟡 #allertaGIALLA in 12 regioni

🔍 Consulta il bollettino nazionale per conoscere il livello e le zone di allerta 👉 https://t.co/mE6sFKPdqY pic.twitter.com/qgkUcq59ka — Dipartimento Protezione Civile (@DPCgov) May 16, 2023

Temporali a Pesaro

Nuovi temporali sono caduti all'alba di oggi su Pesaro e il circondario, dove ieri il torrente Genica è esondato in più punti in città, provocando allagamenti di strade e sottopassi. Non si segnalano al momento nuove emergenze e i vigili del fuoco sono al lavoro per interventi 'in codà da ieri. Resta chiuso il casello di Pesaro dell'A14, in direzione nord, in entrata e in uscita a causa di un sottopasso ancora allagato, mentre è libero quello in direzione sud, dove non ci sono sottopassi. Il Comune sta monitorando la situazione, dato che sono previste nuove precipitazioni in giornata. Resta l' allerta arancione.