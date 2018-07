Mafia, scacco ai Casamonica, blitz a Roma e Reggio Calabria: 37 arresti per spaccio e usura

«Bene operazione Carabinieri contro clan Casamonica. Ringrazio Comando generale Roma. Ancora una volta insieme per dire #FuorilamafiadaRoma #nonabbassiamolosguardo», ha commentato su Twitter la sindaca di Roma Virginia Raggi.

Bene operazione Carabinieri contro clan Casamonica. Ringrazio Comando generale Roma. Ancora una volta insieme per dire #FuorilamafiadaRoma #nonabbassiamolosguardo — Virginia Raggi (@virginiaraggi) 17 luglio 2018

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Blitz all'alba dei carabinieri che hanno già eseguito 31 misure cautelari per appartenenti al clan. Altri sei ordini della Gip di Roma su input della Dda capitolina sono in esecuzione tra. Il Comando provinciale di Roma dell'Arma sta eseguendo le misure impegnando ben 250 uomini: i membri del clan sono accusati dai giudici romani di di aver costituito un'organizzazione dedita al traffico di droga, estorsione, usura, commessi con l'aggravante del metodo mafioso.LEGGI ANCHEAl vertice del clan Giuseppe Casamonica, uscito da poco dal carcare dopo una detenzione di 10 anni. Per tutti gli arrestati e ricercati l'aggravante del metodo mafioso nei traffici illleciti contestati. Alle ore 11 seguite la conferenza stampa degli inquirenti.