Bimbi picchiati all'asilo, 3 maestre risarciranno il Comune con 75.000 euro. «Danno di immagine»

Non solo la sofferenza inferta a famiglie e bimbi, ma un caso di maltrattamenti all'asilo ha prodotto anche un danno d'immagine per il Comune in cui è avvenuto. È quanto ha riconosciuto il Tribunale di Ravenna con una sentenza civile con la quale ha condannato al pagamento di 70mila euro all'amministrazione comunale tre ex maestre dell'asilo nido comunale Mazzanti ritenute responsabili di maltrattamenti nei confronti di diversi bimbi. Si tratta dell'allora coordinatrice e di due educatrici ausiliarie condannate a rimborsare all'amministrazione locale 30mila euro per il danno non patrimoniale e altri 40mila per quello patrimoniale.

Il danno d'immagine

«È stato riconosciuto il danno d'immagine per una vicenda che ha screditato la reputazione di un servizio pubblico e di un'intera comunità educante», ha commentato la sindaca Paola Pula di Conselice (Ravenna). «Ringrazio la segretaria comunale avvocato Margherita Morelli e l'avvocato Valerio Tallini per l'ottimo lavoro svolto - ha precisato la prima cittadina - Archiviamo definitivamente una vicenda che ha causato anni di sofferenza, prima di tutto ai bimbi coinvolti e alle loro famiglie». «Le somme incassate - ha concluso la sindaco - saranno destinate a un progetto per l'educazione all'aria aperta attraverso la progettazione ad hoc dei cortili delle scuole, a partire dai nidi e dalle scuole dell'infanzia». Secondo le indagini dei carabinieri, i maltrattamenti erano andati avanti dal 2006 al 2010: nel 2018 due delle ex maestre erano state condannate in via definitiva rispettivamente a 3 anni e a un anno e 6 mesi; la terza intanto aveva già patteggiato un anno e 8 mesi. Nel fascicolo penale compariva una quarta educatrice già referente per il Comune di Conselice e cioè non dipendente di una cooperativa di Faenza al contrario delle sue colleghe. Per lei l'accusa era di avere taciuto situazioni che conosceva.

In appello la contestazione di maltrattamenti su fanciulli per omissione era stata però derubricata in omessa denuncia: da un anno di carcere la donna era passata a una multa di 300 euro. In seguito al solo ricorso dei genitori di un bambino - e dunque valido per le sole statuizioni civili - la Cassazione aveva deciso che in effetti andava vagliata in apposito giudizio civile la eventuale posizione di garanzia dell'imputata. L'inchiesta sul Mazzanti era scattata da una denuncia presentata da un'ex dipendente dell'asilo e da un'ausiliare ancora in servizio. Il 7 dicembre 2010 c'era pure stato un esposto dell'allora sindaco, il defunto Maurizio Filipucci. Le accuse più pesanti era state formulate per l'allora coordinatrice: tirate per i capelli, schiaffoni, insulti, urla, trascinamenti per un braccio e per i piedi. Tra i capi d'imputazione, figuravano anche bambini costretti a ingoiare il cibo rigurgitato, chiusi in bagno o nel ripostiglio dei detersivi, lasciati nudi sul pavimento o incustoditi nei lettini o ancora con la testa infilata dentro al water.

