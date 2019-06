Niente regalo alla maestra per la fine dell'anno, lei sgrida gli alunni: i genitori la denunciano

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un caso che farà sicuramente molto discutere: ideglidi una classe di terza elementare hanno denunciato che laha sgridato i figli perché non aveva ricevuto unper la fine dell'anno scolastico. «Mi auguro che da grandi non sarete come i vostri genitori che vi stanno dando dei cattivi esempi», avrebbe detto la maestra ai suoi alunni, alcuni dei quali sono usciti dalla classe in lacrime.È accaduto a, in una delle scuole dell'istituto comprensivo Politeama, la comunale Giuseppe La Masa, come riporta La Repubblica​. Delle famiglie dei 16 alunni della classe, solo due avrebbero preferito fare unalla maestra per la fine dell'anno. L'insegnante, dopo aver scoperto il fatto su una chat di gruppo su WhatsApp, non l'avrebbe presa bene, rimproverando gli alunni, e quando un bambino le aveva consegnato un segnalibro fatto a mano, si sarebbe ancora più arrabbiata poiché i suoi genitori si erano rifiutati di partecipare alla raccolta dei soldi per il regalo. Quando il bimbo è scoppiato piangere, lal'avrebbe ulteriormente rimproverato: «Non sei un bambino dell'asilo».Ad un altro alunno, la maestra avrebbe detto: «Tu eri nel gruppo per il regalo e ti sei ritirato». Prendendosela con i figli dei genitori che non avevano voluto farle un regalo, l'insegnante avrebbe poi anche aggiunto: «Sono contenta di diventare dirigente scolastico così da non vedere più voi e i vostri genitori». Le famiglie degli alunni hanno deciso di scrivere una lettera di protesta alla dirigente scolastica e al direttore dell'ufficio scolastico regionale, ma hanno anche deciso di far disertare ai figli le ore di lezione dell'insegnante sotto accusa, facendoli entrare alla seconda ora. «Non volevamo che i nostri figli la incontrassero» - spiegano alcuni genitori - «L'abbiamo segnalata più volte per atteggiamenti non consoni. A Pasqua aveva preso per maleducati noi genitori per non averle fatto gli auguri».