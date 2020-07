Scuola, Azzolina: «Partita la gara dei test sierologici al personale, presto i nuovi banchi»

Il ministro dell'Istruzione Lucia Azzolina è intervenuta sui temi della scuola su Instagram. «La gara per i test sierologici al personale scolastico è partita. Siamo pronti anche con la gara per i banchi. C'è tanto lavoro da fare ma lo stiamo facendo, tutti insieme, remando dalla stessa parte. Nell'interesse di studentesse e studenti che devono tornare a scuola in presenza e in sicurezza», scrive la ministra.

Coronavirus, «Stato emergenza al 31 dicembre»: il premier si prepara alla proroga

Nel corso della comunicazione al Senato sull'emergenza Coronavirus anche il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha confermato la gara per i kit è già partita e che si sta studiando un modello di test molecolari a campione per monitorare la popolazione scolastica durante il corso dell'anno. «La riapertura delle scuole riguarderà circa 10 milioni di italiani», sottolinea il ministro. «Negli anni dei tagli, con una decisione a mio avviso sbagliata, è stata archiviata la medicina scolastica che era stata normata nel 1961 - ha ricordato Speranza - i presidi, i professori, il personale scolastico non possono essere lasciati soli nella gestione di questo difficile passaggio. Il comitato tecnico scientifico - ha aggiunto - farà a settembre un'ulteriore verifica sulle modalità di ripresa in piena sicurezza delle lezioni anche relativamente all'utilizzo delle mascherine e al distanziamento, ovviamente sulla base dell'andamento del contagio».

Scuola, i presidi sulla riprtenza di settembre dopo il lockdown del virus: cosa non funziona

Al tavolo tra Governo e Regioni , tenutosi questo pomeriggio, per l'organizzazione del rientro a scuola in sicurezza è intervenuta anche Cristina Grieco, coordinatrice della scuola per le Regioni, che ha detto: «Sui test al personale della scuola non ci sono difficoltà particolari. Il commissario Arcuri ha garantito la copertura economica da parte dello Stato e il presidente della Conferenza delle Regioni Bonaccini ha chiesto un tavolo per l'organizzazione complessiva, dal momento che i numeri sono alti e vogliamo evitare che ci siano disagi all' inizio dell'anno scolastico. Piuttosto, quel che mi preoccupa sono gli organici dei docenti».

Ultimo aggiornamento: 16:42

© RIPRODUZIONE RISERVATA