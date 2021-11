Cade dalla scala, muore davanti al figlio: tragico incidente sul lavoro nel capannone di famiglia

Stava aiutanto il figlio in piccoli interventi di manutenzione all'esterno di un capannone, quando è caduto ed è morto. È successo oggi in provincia di Lucca. L'uomo, Francesco Ferrara, 67 anni, ha perso la vita dopo essere caduto da due metri di altezza. Con lui il figlio, impegnati entrambi a sistemare il capannone artigianale di proprietà della famiglia.

Fatale il cedimento di un parapetto

Secondo le ricostruzioni, l'uomo avrebbe appoggiato una scala ad un parapetto che ha ceduto facendolo precipitare. Inutile l'arrivo dei soccorritori che non hanno potuto far niente. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che stanno lavorando per ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto.