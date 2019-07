Colleziona 126 multe in quattro mesi: donna deve pagare oltre 20 mila euro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Centoventiseicollezionate in circa quattro mesi, è record per una donna, cittadina di un paese dell'Unione Europea ma residente da anni a(Lucca). La signora, secondo quanto spiegato in una nota, avrebbe varcato la ztl per ben 126 volte senza avere alcun permesso. Le altre infrazioni sarebbero legate a velocità e divieti di sosta. La donna dovrà pagare complessivamente oltre 20 mila euro.Per rintracciare l'automobilista, prosegue la nota, il comando coordinato da Giovanni Fiori ha dovuto fare anche appostamenti per verificare la targa e le sue abitudini. «Sinceramente - ammette il comandante - è la prima volta che ci capita una situazione come questa. Si può parlare di record per la nostra comunità. La signora pensava che i varchi non fossero così inflessibili». Un plauso anche da parte dell'assessore alla Polizia municipale Andrea Cosci per il risultato ottenuto dalla polizia municipale.