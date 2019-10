Luca Sacchi, ucciso per la droga: due fermati. I pm: «Nello zaino della ragazza 2 mila euro»

di Alessia Marani

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Presi i due killer di Luca Sacchi, il personal trainer di 24 anni, freddato con un colpo calibro 38 martedì sera all'Appio Latino. Si tratta di due ventunenni, Valerio Del Grosso, un pasticcere di Casal Monastero, un precedente per percosse all'ex compagna, che ha premuto il grilletto, e di Paolo Pirino, stesso quartiere e precedenti per droga, che lo aveva accompagnato con la sua Smart for four nei pressi del John Cabot pub a due passi dal parco della Caffarella. Lo scenario nel quale è maturato l'omicidio,...