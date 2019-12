Luca Sacchi, nelle chat di Anastasia la droga e gli accordi con l’amico Princi

di Camilla Mozzetti

Finora sono rimasti in silenzio. Benché lei, Anastasia Kylemnyk, abbia perso il fidanzato, e lui, Giovanni Princi, un caro amico, ex compagno di liceo. Non una parola è stata pronunciata dai due per spiegare cosa c’è dietro l’omicidio di Luca Sacchi, freddato dal colpo di un revolver alla testa lo scorso 23 ottobre, e delineare meglio i contorni di una trattativa avviata per acquistare 15 chili di marijuana che li vede protagonisti attivi, seppur con ruoli diversi. Princi era il “ponte” –...