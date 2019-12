© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nuovo capitolo delle indagini relative all'omicidio di Luca Sacchi . Gli inquirenti che indagano sull'omicidio hanno proceduto al sequestro del cellulare di Anastasia . Intenzione di chi indaga è analizzare i contatti che la ragazza ha avuto nelle ultime settimane, anche via chat, con l'obiettivo anche di risalire alla persona che ha fornito a lei e a Giovanni Princi, 'il cosiddetto finanziatore' il pregiudicato amico di Luca finito in carcere, i 70 mila euro che sarebbero serviti all'acquisto di 15 chili di droga.LEGGI ANCHE --> Luca Sacchi, ora spunta il terzo uomo. I pm: «Finanziatore fornì i 70 mila euro per la droga»