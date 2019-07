Superenalotto, ancora aperta la caccia al 6: montepremi 193 milioni

ESTRAZIONI DEL LOTTO DI OGGI 20 LUGLIO



BARI 28 02 35 16 30

CAGLIARI 37 21 46 57 81

FIRENZE 66 05 22 48 35

GENOVA 19 10 14 84 71

MILANO 26 77 82 81 53

NAPOLI 26 20 85 21 10

PALERMO 48 68 86 57 90

ROMA 73 65 03 82 28

TORINO 53 15 43 46 82

VENEZIA 42 23 48 54 27



10eLOTTO



NUMERI VINCENTI 02 05 10 15 19 20 21 23 26 28 35 37 42 48 53 65 66 68 73 77



NUMERO ORO: 28 2



Superenalotto/SuperStar



Combinazione Vincente: 2,23,29,51,79,84

Numero Jolly: 67

Numero SuperStar: 26



Queste le quote del Concorso Superenalotto/SuperStar

SUPERENALOTTO

Punti 6: NESSUNO

Punti 5+: NESSUNO

Punti 5: 10 totalizzano Euro: 30.268,22

Punti 4: 956 totalizzano Euro: 320,50

Punti 3: 36.205 totalizzano Euro: 25,58

Punti 2: 553.282 totalizzano Euro: 5,21



SUPERSTAR

Punti 6SB: NESSUNO

Punti 5+SB: NESSUNO

Punti 5SS: NESSUNO

Punti 4SS: 5 totalizzano Euro: 32.050,00

Punti 3SS: 152 totalizzano Euro: 2.558,00

Punti 2SS: 2.697 totalizzano Euro: 100,00

Punti 1SS: 17.964 totalizzano Euro: 10,00

Punti 0SS: 40.188 totalizzano Euro: 5,00



Vincite Immediate: 20.858 totalizzano Euro: 521.450,00



Montepremi disponibile per il prossimo 6 Euro: 193.500.000,00

