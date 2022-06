Lotteria degli scontrini, spende 100 euro e vince 5 milioni: assegnato a Novara il superpremio annuale

La lotteria degli scontrini fa diventare milionari. A Novara sono stati vinti cinque milioni di euro spendendo poco più di cento euro. Il premio dell'estrazione annuale, riporta Agipronews, è stato assegnato con un uno scontrino, emesso il 15/10/2021 da 104,57 euro. Un milione di euro andrà, invece, all'esercente.

La lotteria degli scontrini, una lotteria gratuita collegata al programma Italia Cashless, è stata avviata a marzo dello scorso anno, con l'obiettivo di incentivare l'uso di strumenti di pagamento elettronici per una maggiore modernizzazione del Paese e per favorire lo sviluppo di un sistema digitale. Come ricorda Agipronews, sono previste estrazioni settimanali con 15 premi da 25mila euro per gli acquirenti e 15 premi da 5mila euro per gli esercenti ed estrazioni mensili con 10 premi da 100mila euro per gli acquirenti e 10 premi da 20mila euro per gli esercenti. La prossima è in programma il 9 giugno.

Alla Lotteria possono partecipare tutti i maggiorenni residenti in Italia che sono in grado di mostrare all'esercente il codice lotteria - da richiedere sul portale dedicato - al momento di ogni acquisto cashless. Per ogni scontrino elettronico emesso - riferisce Agipronews - vengono distribuiti i biglietti virtuali: a ogni euro speso corrisponde un tagliando, fino a un massimo di 1.000 per ogni scontrino.