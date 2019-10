© RIPRODUZIONE RISERVATA

Non solo la lotteria degli scontrini : entra nel decreto fiscale anche un premio speciale per chi paghi con la carta di credito. Lo si legge nell'ultima bozza del decreto collegato alla manovra, che è datata 14 ottobre. Per incentivare l'uso di sistemi di pagamento elettronici, viene creata una specifica estrazione di premi riservati tanto ai consumatori quanto ai negozianti, qualora il pagamento avvenga con carte bancomat . Per i premi della nuova lotteria vengono stanziati 70 milioni di euro.