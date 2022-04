Long Covid: solo un paziente su 4 recupera completamente un anno dopo il ricovero

Il Long Covid può durare fino a un anno, specialmente se si è stati ricoverati in ospedale. Un anno dopo aver avuto il Covid-19, solo un paziente su quattro, di quelli ricoverati in ospedale, si è sentito di nuovo completamente bene, una volta guarito dal Covid. Lo dice un nuovo studio inglese pubblicato su The Lancet Respiratory Medicine, che ha scoperto che essere di sesso femminile rispetto a quello maschile (32 per cento meno probabile), avere l'obesità (metà della probabilità) e aver avuto la ventilazione meccanica in un ospedale (58 per cento meno probabile) sono tutti associati a una minore probabilità di recuperare completamente la propria forma fisica nel giro di un anno. È una ricerca basata su dati di pazienti inglesi.

«Abbiamo scoperto che il sesso femminile e l'obesità erano i principali fattori di rischio per il mancato recupero a un anno», ha detto la ricercatrice Rachael Evans dell'Università di Leicester nel Regno Unito.

«Nei nostri gruppi, il sesso femminile e l'obesità erano anche associati a più gravi problemi di salute in corso», ha aggiunto Evans ipotizzando la necessità di una riabilitazione supervisionata a lungo termine per questi pazienti.

I sintomi più comuni di Long Covid erano affaticamento, dolore muscolare, rallentamento fisico, scarso sonno e dispnea (difficoltà respiratoria).

Per lo studio, il team ha utilizzato i dati dello studio Covid-19 post-ospedalizzazione (PHOSP-COVID) che ha valutato gli adulti che erano stati ricoverati con Covid-19 nel Regno Unito e successivamente dimessi.

Un totale di 2.320 partecipanti dimessi dall'ospedale tra il 7 marzo 2020 e il 18 aprile 2021, sono stati valutati cinque mesi dopo la dimissione e 807 (33 per cento) partecipanti hanno completato entrambe le visite di cinque mesi e un anno al momento dell'analisi (e lo studio è in corso). Questi 807 pazienti avevano un'età media di 59 anni, 279 (36%) erano donne e il 28% aveva ricevuto una ventilazione meccanica invasiva.

La proporzione di pazienti che riportavano un recupero completo era simile tra i 5 mesi e 1 anno. In una precedente pubblicazione di questo studio, gli autori avevano identificato quattro gruppi o 'cluster' di gravità dei sintomi a cinque mesi, che sono stati confermati da questo nuovo studio a un anno.

Dei 2.320 partecipanti, 1.636 avevano dati sufficienti per assegnarli a un gruppo: 319 (20 per cento) avevano una compromissione della salute fisica e mentale molto grave, 493 (30 per cento) avevano una grave compromissione della salute fisica e mentale, 179 (11 per cento) una moderata compromissione della salute fisica con compromissione cognitiva, e 645 (39 per cento) una lieve compromissione della salute fisica e mentale.

Avere l'obesità, una ridotta capacità di movimento, un maggior numero di sintomi e un aumento dei livelli di proteina C-reattiva sono stati associati con i cluster più gravi.