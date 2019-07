Tempeste di fulmini sulla Francia: migliaia di turisti bloccati in aeroporto, 50 voli cancellati

LONDRA - Quattromila persone, tra cui un folto gruppo di turisti veneti, sono bloccate da ieri sera, 25 luglio, in aeroporto a Londra: i loro voli non hanno decollato, pare a causa delle forti tempeste di fulmini sul cielo della Francia. I voli cancellati nel pomeriggio di ieri sarebbero almeno 50 e i viaggiatori sono infuriati: gente tenuta in aereo per sei ore sulla pista di decollo, con informazioni frammentarie e contraddittorie, passeggeri fatti infine sbarcare dopo mezzanotte ma senza hotel a disposizione, molti hanno dovuto arrangiarsi a dormire in aeroporto, e stamattina 26 luglio ancora problemi e ritardi, impossibile anche trovare posto sul Tgv per Parigi, strapieno. Le compagnie hanno annunciato il rimborso dei biglietti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA