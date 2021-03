Lombardia, caos prenotazioni per il vaccino per prof e anziani: sito Aria in tilt

In Lombardia è caos prenotazioni per il vaccino: «Prenotazioni a prof e anziani effettuate, ma l'sms di conferma non è mai arrivato, sito Aria in tilt». La richiesta per vaccinarsi l'hanno effettuata sul portale di Regione Lombardia ma a molti docenti l'sms di conferma con i dettagli dell'appuntamento non è ancora arrivato. A denunciarlo sono stati alcuni degli insegnanti che da lunedì prossimo saranno chiamati per la campagna vaccinale destinata al personale scolastico. Nonostante il mancato sms molti docenti si sono ritrovati sul Fascicolo Sanitario Elettronico con l'appuntamento fissato. «Niente sms per gli appuntamenti degli insegnanti, dopo aver prenotato tramite il sito della Regione, a differenza di quanto comunicato, gli insegnanti si ritrovano sul Fascicolo Sanitario Elettronico la prenotazione con sede e data - spiega Gregorio Mammì (M5S Lombardia) -. La scoperta è avvenuta per caso da parte di alcuni insegnanti che allarmati hanno avvisato i dirigenti scolastici. Si scopre così, dopo un tam tam di notizie, che ad alcuni insegnanti è stato fissato l'appuntamento per lunedì, ma non ne sapevano nulla».

Spid

Il problema, rimarca Mammì, «è che per accedere al Fascicolo Sanitario ci vuole lo Spid (identità digitale), o la Carta d'identità elettronica, che molti insegnanti non hanno. Il risultato di tutto ciò: appuntamenti saltati, personale nel panico e disagio collettivo. Linee guida uniche e chiare, questo serve per aiutare i cittadini e i lavoratori. La polemica sicuramente non aiuta ma non è possibile ricevere ogni giorno segnalazioni di cattiva gestione ed organizzazione dell'unico strumento che abbiamo per salvare l'intero stato sociale ed economico».

Per i prof vaccinazione da lunedì

Si aprirà lunedì la fase di vaccinazione per gli insegnanti della Lombardia, ma con qualche polemica legata alle procedure di prenotazione. A chiarire le procedure per la somministrazione del vaccino anti Covid-19 per il personale scolastico è però una nota della Direzione generale Istruzione di Regione Lombardia, la quale precisa che agli insegnanti e al personale delle scuole statali che si registrano al sito www.vaccinazionicovid.servizirl.it, viene chiesto di inserire un loro recapito telefonico.

In caso di inserimento di recapito cellulare il sistema richiederà la conferma del numero e nel momento in cui verrà fissato l'appuntamento (definito sulla base della disponibilità dei vaccini e della costruzione delle agende dei punti vaccinali già attivi), il cittadino ne riceverà comunicazione sul recapito telefonico indicato in fase di registrazione sul Portale.

L'appuntamento con il centro vaccinale viene anche registrato sul Fascicolo Sanitario elettronico del cittadino in un momento precedente l'invio dell'sms. L'invio dell'sms di comunicazione dell'appuntamento (o la telefonata in caso di numero fisso) è comunque sempre garantito. Per gli insegnanti e il personale delle scuole non statali, sono in fase di acquisizioni gli elenchi per il loro precaricamento nella banca dati regionale al fine dell'attivazione della stessa procedura in corso per quelli delle statali.

