Lombardia, “immunità di comunità” tra 4 o 5 giorni: la Regione toccherà il 70% di copertura totale

La Lombardia si appresta a raggiungere, tra martedì e mercoledì 21 prossimo, la cosiddetta immunità di comunità, cioè la capacità di un gruppo di resistere all’attacco di un’infezione, verso la quale una grande proporzione dei membri del gruppo è immune. Secondo i ìdati di oggi forniti dalla Direzione Welfare di Regione Lombardia, il totale delle adesioni alla campagna vaccinale anti-Covid è di 6.929.818 persone.

Covid Lombardia, i dati

Dato che la media giornaliera delle prenotazioni degli ultimi sette giorni è di 14.848 persone (16.665 solo ieri), per arrivare a 7 milioni di persone, quindi al 70% della popolazione coperta - pari alla quota comunemente fissata per il raggiungimento dell'immunità di gregge - occorrono in media ancora 4,7 giorni per arrivare a questo risultato per la Lombardia.

Nel frattempo, come scrive la vicepresidente e assessore al Welfare della Regione, Letizia Moratti, «Sono 4.554.741 i cittadini che hanno completato il ciclo vaccinale, il 96% degli aderenti ha ricevuto almeno una dose di vaccino, il 65,7% ha la copertura completa».