Gori: «La Lombardia secreta i dati dei decessi». La Regione replica: «Falso, diffusione sempre la stessa»

Polemica a distanza tra Gori e Regione Lombardia sui numeri legati al coronavirus. «Ieri sono stati 32 i decessi per Covid. Non si sa però dove, in quale provincia, perché la Regione non comunica più i dati divisi. Da quando abbiamo segnalato che i decessi reali erano molti di più di quelli »ufficiali«, hanno secretato i dati per provincia»: a dirlo su twitter è il sindaco di Bergamo Giorgio Gori.

Leggo che in #Lombardia ieri ci sono stati 32 decessi per #Covid. Non si sa però dove, in quale provincia, perché la Regione non comunica + i dati divisi.

Da quando abbiamo segnalato che i decessi reali erano molti di + di quelli “ufficiali”, hanno secretato i dati per provincia. — Giorgio Gori (@giorgio_gori) June 11, 2020



Quanto scrive il sindaco di Bergamo, Giorgio Gori, non corrisponde al vero ed è privo di qualsiasi fondamento. La diffusione dei dati relativi al Coronavirus da parte di Regione Lombardia verso le autorità sanitarie e verso i mezzi di informazione non è cambiata e continua a essere la stessa. Sostenere, per alimentare la polemica politica e senza alcun riscontro veritiero, che la Regione

secreti

i dati non fa onore a chi rappresenta le Istituzioni

. Lo scrive in una nota la Regione Lombardia in merito ad alcune notizie diffuse dai media.

