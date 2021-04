Come ogni settimana, venerdì conosceremo la nuova mappa dei colori anti-Covid delle Regioni italiane. La scorsa settimana scattò il passaggio dal rosso all'arancione di Veneto, Marche è provincia di Trento. Poiché i contagi danno qualche segno di rallentamento questa volta anche Regioni di peso come la Lombardia sperano in un "declassamento" in fascia arancione, mentre molto più complicata è la situazione della Campania dove gli indici sono...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati