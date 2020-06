Coronavirus, bollettino della Lombardia: lieve aumento dei positivi (272) e dei morti (31)

Coronavirus, ecco il bollettino del 12 giugno. Sono simili a ieri i dati del contagio in Lombardia: su 14.837 tamponi sono 272 i nuovi positivi per un totale complessivo di 91.204 persone contagiate in regione. L'indice positivi-tamponi è all'1,8%. I decessi sono 31 per un totale di 16.405 morti in regione. Ieri c'erano stati 252 nuovi casi con 13.376 tamponi (indice 1.9%) e 25 decessi. Senza variazioni il numero dei ricoverati in terapia intensiva (97), diminuiscono i ricoveri negli altri reparti (2.357, -131).

In Lombardia i nuovi contagiati sono pari al 69,2% per cento dell'aumento odierno in Italia. I morti dall'inizio dell'emergenza coronavirus sono complessivamente 16.405 in Lombardia. Sono stati eseguiti 264.024 test sierologici in Lombardia e sui 161.695 cittadini testati il 25.6% è risultato positivo, mentre sui 102.329 operatori testati la percentuale scende al 12.6%. È quanto ha reso noto l'assessore regionale al Welfare Giulio Gallera.

Milano. Sale a 23.669 il numero di positivi al coronavirus nella provincia di Milano (+88) di cui 10.074 (+56) a Milano città. È quanto emerge dai dati diffusi dalla Regione Lombardia. Quanto alle altre province, a Bergamo i positivi sono 13.744 (+34), a Brescia 15.217 (+30), a Como 3.970 (+13), a Cremona 6.531 (+4), a Lecco 2.778 (+4), a Lodi 3.533 (+11), a Mantova 3.399 (+1), a Monza e Brianza 5.627 (+24), a Pavia 5.456 (+23), a Sondrio 1.516 (+11), a Varese 3.750 (+14). Sono e 2.014 i casi in fase di verifica.



