Lockdown, Ricciardi: «Si decide tra 2-3 settimane. A Natale prudenza e sobrietà»

«Abbiamo 2-3 settimane di tempo per valutare cosa avverrà prossimamente: si potrebbe anche decidere di allentare queste misure, o di chiudere ulteriormente». Lo ha spiegato Walter Ricciardi, docente di Igiene all'Università Cattolica di Roma e consigliere del ministro della Salute Roberto Speranza.

Lockdown generalizzato se misure non rispettate

«Abbiamo attivato una serie di misure proporzionate alla circolazione del virus nelle specifiche aree d'Italia. Se queste vengono rispettate, saremo in grado di evitarlo. Se non ci dovessimo riuscire, tutte le regioni diventerebbero rosse e di fatto il lockdown generalizzato si realizzerebbe nei fatti», aggiunge Ricciardi, che domani parlerà della salute del pianeta nell'ultima giornata del Festival della Salute globale, manifestazione in corso in modalità online a cui parteciperà insieme a Giuseppe Remuzzi, direttore dell'Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri Irccs.

«C'è ancora la possibilità di evitare un lockdown generalizzato - ha ribadito - Ma rimangono validi questi due principi: agire sulla base di dati oggettivi, quei 4-5 indicatori che possono essere comprensibili e monitorati tutti i giorni; le regole vengano rispettate, in tutte le regioni».

Come sarà il Natale

E le feste di fine anno? «Le trascorreremo con prudenza e sobrietà, data l'attuale circolazione del virus ancora intensa. Potremo però riunirci nelle nostre case, ma senza assembramenti e folle, stando attenti ai comportamenti, cercando di abbracciarci e baciarci solo con persone di cui si conoscono gli effettivi comportamenti. Occorre responsabilità e intelligenza».

