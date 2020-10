Lockdown, De Luca: «Uniche misure serie sono a livello nazionale»

«L'ultima stupidaggine che ho sentito riguarda la chiusura di territori interi, come Milano e Napoli. Nessuno si permetta di immaginare misure “mezze mezze”. Per il livello di gravità a cui è arrivato oggi il contagio, le uniche misure non solo serie, ma efficaci, sono misure di carattere nazionale. Il resto è tempo perso». Così il governatore della Campania Vincenzo De Luca su Facebook.

🔴#CORONAVIRUS: l’ultima stupidaggine che ho sentito riguarda la chiusura di territori interi, come Milano e Napoli.... Pubblicato da Vincenzo De Luca su Sabato 31 ottobre 2020

«Vi sono regioni nelle quali la percentuale di contagi è enormemente superiore alle aree metropolitane. Ci sono regioni più piccole con percentuali di contagio enormemente più alte di Napoli, dove è già alta. Quindi nessuno dica oggi stupidaggini, le uniche misure efficaci sono di carattere nazionale. Il resto sono cose intollerabili». Poi: «In relazione alla diretta Facebook di ieri, qualcuno ha interpretato una mia battuta come non rispettosa verso le mamme costrette a fronteggiare le chiusure scolastiche. Sinceramente non c'è nulla di più lontano dal mio pensiero: sono l'unico ad aver fatto una battaglia per estendere il congedo parentale alle mamme che non hanno alternative per i loro bambini. Dunque, non solo comprensione piena e solidarietà, ma anche un impegno concreto a dare un aiuto vero, non a parole»».

