Liverpool, bimbo di 20 mesi malato e legato alla decisione di un giudice. I genitori: «Vogliamo portarlo a Roma»

Ancora un caso come quello del piccolo Charlie. La sorte di un altro bambino gravemente malato verrà decisa nel Regno Unito da un giudice dopo la vicenda di Charlie Gard e la più recente del piccolo Isaiah. Alfie, di 20 mesi, è ricoverato all'ospedale pediatrico di Liverpool per una malattia neurologica degenerativa e molto invalidante che non è stata del tutto diagnosticata. I suoi genitori, Tom Evans e Kate James, entrambi ventenni, chiedono contro il parere dei medici che non gli venga staccata la spina e che possa venir sottoposto a un trattamento all'ospedale Bambino Gesù di Roma.



Il centro italiano aveva in passato dato la sua disponibilità per ricoverare il piccolo Charlie Gard, a cui poi per ordine di un tribunale inglese è stata staccata la spina a Londra. Il destino di Alfie sarà deciso in una udienza nel tribunale della famiglia a Liverpool che si apre oggi e avrà una durata di due giorni.

