Liguria in zona gialla da lunedì per due settimane. Toti: «Ospedali sotto controllo grazie ai vaccini»

La Liguria a Natale sarà in zona gialla. Lo ha annunciato il presidente della Regione Toti, spiegando che il cambio colore sarà valido da lunedì per due settimane. «Secondo il report del 16 dicembre l'incidenza media settimanale ogni 100mila abitanti si attesta a 313 (314 Savona, 235 Spezia, 647 Imperia, 229 Genova) mentre i posti letto occupati in area medica sono al 17% e quelli in terapia intensiva sono al 12%. Un dato che ci aspettavamo vista la circolazione del virus nei giorni scorsi e che conferma come ci troviamo nel picco della quarta ondata - ha spiegato Toti -. Fortunatamente grazie ai vaccini, gli ospedali e le terapie intensive sono occupate di un terzo rispetto allo scorso anno e questo ci permette di non avere situazioni di allarme negli nostri ospedali».

Zona gialla

Ma cosa cambierà nella vita quotidiana per i cittadini in caso di cambio di colore a Natale? Con il giallo nulla. L'unica vera differenza è l'obbligo di indossare la mascherina anche all'aperto, indicazione tra l'altro già decisa da molte città in vista degli assembramenti legati allo shopping natalizio.