Gelato alla stracciatella ritirato da Lidl: «Presenza di allergeni, non è idoneo al consumo»

per la possibile presenza di allergeni. Il provvedimento, emesso ieri, è stato pubblicato anche sul sito del Ministero della Salute. Durante un'analisi in autocontrollo per il monitoraggio degli allergeni sono state riscontrate tracce di mandorle che non sono state dichiarate sull'etichetta.

Il prodotto non è idoneo per il consumo da parte degli allergici alla frutta a guscio. Si invitano i consumatori allergici alla frutta a guscio a non consumare il prodotto e a riportarlo al punto vendita per il rimborso

Il gelato oggetto del provvedimento è venduto in confezioni da 80 grammi con la data di scadenza fissata al 16 maggio 2021 (EAN 20848583), realizzato proprio per Lidl nello stabilimento dell’azienda Tonitto 1939 SpA in via Nostra Signora di Lourdes 5 a Genova.

Lidl, la nota catena europea di supermercati, ha ritirato dal mercato il gelato alla stracciatella di nocciole del marchio Italiamo