Lidl richiama una macchina per il caffè: è a rischio scossa elettrica

A tutti coloro che hanno acquistato la macchinetta, la Lidl consiglia di smetterne l'utilizzo e di riportare le macchinette in un punto vendita della catena. Saranno interamente rimborsati anche senza la presentazione dello scontrino.

Massima allerta per chiunque abbia acquistato una macchina per il caffè espresso a marchio Silvercrest. Il rischio è quello di prendere la scossa , dovuto a un errore produttivo. Il prodotto è sul mercato in Italia dallo scorso 10 giugno 2019, nei punti di rivendita della catena Lidl , che ha diffuso il richiamo. Nello specifico si tratta della Macchina per caffè espresso SEMS 1100 A1con codice articolo 313486 (individuabile sull’etichetta presente sul fondo dell’elettrodomestico dopo la sigla IAN).La stessa azienda produttrice della macchinetta, la, raccomanda a tutti i consumatori di prestare attenzione all’avviso di richiamo , evitando di continuare ad usare questo articolo. Nessun'altra creazione a marchio Silvercrest è giudicata a rischio.