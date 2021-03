Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

segue dalla primaStoria di qualche tempo fa. La donna, perugina, dopo circa un anno di lavoro viene licenziata dal proprietario del bar. I tempi, come detto, sono difficili e il taglio dello stipendio diventa purtroppo necessario.Non è facile pensare di trovarsi senza soldi alla fine del mese, ma la barista fa conto su un piccolo tesoretto: circa quattromila euro, per lo più frutto di ore in più di lavoro che finché era dipendente non ha...