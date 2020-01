Libia, Serraj arrivato a Palazzo Chigi per il vertice con Conte

Il primo ministro libico Fayez Serraj è giunto a Palazzo Chigi per incontrare il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Sarraj è stato accolto nella sede del governo dal picchetto d'onore.

«L'Italia teme di essere ancora emarginata nella sua zona di influenza» titola oggi il quotidiano francese Le Monde illustrando la «moltiplicazione di iniziative negli ultimi giorni» da parte di Roma per fare «da mediatore fra il capo del governo Sarraj e il generale Haftar». Per il quotidiano, «Roma, che manifesta una certa sfiducia verso il generale Haftar, vede di buon occhio l'irruzione della Turchia sulla scena libica».



Quanto al tentativo di «riunire a sorpresa i due protagonisti del conflitto libico», «Roma sperava così di apparire come l'indispensabile mediatore in una zona che l'Italia considera, da sempre, come appartenente alla sua zona di influenza». «L'iniziativa - scrive Le Monde - era audace e, nel caso di successo, sarebbe potuta apparire come un bel colpo della diplomazia italiana. Ma le cose sono andate male, e il risultato ottenuto è stato esattamente il contrario».

