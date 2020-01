Libia, al via la conferenza a Berlino. Serraj: «Europei arrivati tardi e divisi». Di Maio: «Blocco petroli indebolisce i libici»

Al via a Berlino la conferenza sulla crisi in Libia. La riunione è stata preceduta da un incontro bilaterale tra il ministro degli Esteri Luigi Di Maio e il suo omologo turco Mevlut Cavusoglu. Il premier libico Fayez al Serraj, al Welt am Sonntag di Belrino, si mostra deluso per le divergenze delle posizioni in Europa sulla questione libica, con la Francia più favorevole al rivale Haftar.

Serraj: Europa arrivata tardi. «L'Europa deve fare autocritica. Gli europei sono arrivati troppo tardi. Ci saremmo aspettati che la Ue si schierasse in modo chiaro contro l'offensiva di Khalifa Haftar, e che aiutasse a risolvere la crisi attuale». «L'Europa purtroppo ha avuto finora un ruolo molto modesto. Anche se alcuni Paesi hanno un rapporto speciale con la Libia e sono nostri vicini con molti interessi in comune», ha aggiunto Serraj.

Il negoziato/Partita a scacchi: in gioco il dominio sul Nord Africa

Di Maio: blocco export petrolio indebolisce i libici. «Il blocco delle esportazioni di petrolio indebolisce la Libia e il popolo libico, una delle poche entrare che ha la Libia per sostenere i suoi cittadini». Lo ha detto il ministro Luigi Di Maio a Berlino. «Con il consenso di tutte le parti si devono considerare tutte le forme politiche per rafforzare le istituzioni libiche, i protagonisti di questo conflitto e di questa escalation devono avere a cuore il bene del popolo libico», ha aggiunto.

Ppe: interferenze esterne alimentano crisi. «L'assistenza militare dalla Turchia, così come qualsiasi altra interferenza militare esterna in Libia alimenta solo la crisi e influenza negativamente le decisioni sovrane libiche». Così l'eurodeputato Michael Gahler, portavoce del gruppo Ppe, per gli affari esteri su Twitter, nel giorno della conferenza di Berlino.

Dubbi sulla serietà impegno Haftar. A poche ore dall'inizio della conferenza di Berlino sulla Libia, il capo del governo di Tripoli, Fayez Serraj, fa mostra di tutto il suo scetticismo sulle reali intenzioni del generale Khalifa Haftar, che non cita mai per nome. In dichiarazioni alla Dpa, dice: «La lunga esperienza ci fa dubitare delle intenzioni, della serietà e dell'impegno dell'altra parte, che tutti sanno che vuole il potere ad ogni costo». Serraj ricorda che il generale della Cirenaica «ha rifiutato di firmare l'iniziativa russo-turca nonostante già conoscesse i termini prima di andare a Mosca».



Erdogan, Belrino tappa per cementare la tregua. La conferenza di Berlino «è una tappa importante» per cementare il cessate il fuoco in Libia. Lo ha detto il presidente turco Recep Tayyip Erdogan. «Consideriamo la conferenza di Berlino una tappa importante per cementare il cessate il fuoco e trovare una soluzione politica», ha detto il presidente turco parlando con i giornalisti all'aeroporto di Istanbul prima di partire per la capitale tedesca. Erdogan ha anche invitato a fare in modo che «gli sforzi non siano scarificati ai mercanti di sangue e caos».

