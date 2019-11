Bimbo ha la leucemia, i compagni si vaccinano per permettergli di tornare in classe

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una storia di solidarietà. Il compagno di classe ha lae così, per permettergli di tornare a scuola limitando il rischio di infezioni, i suoi amici, tramite le loro famiglie, hanno deciso di vaccinarsi contro l'influenza. Succede a Cesena dove circa trenta bambini di una seconda elementare, dopo aver scoperto che lo scorso anno uno di loro era stato, si sono recati, attraverso genitori, dai propri pediatri per ilantinfluenzale. In questo modo hanno messo al riparo il loro coetaneo da eventuali infezioni, che potrebbero essere molto gravi anche in caso di una banale febbre, a causa dUn gesto dida parte delle famiglie e dei bambini che potranno così riabbracciare il proprio compagno, costretto a stare lontano dalla classe per sottoporsi alle cure., insegnanti, genitori e fratelli dei compagni. Anch'essi si sono sottoposti nei giorni scorsi alle vaccinazioni controfacendo così da "scudo protettivo" per il bambino.