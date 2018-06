Lattuga romana contaminata: l'e-coli provoca quattro morti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

continua a terrorizzare gliIl batterio è contenuto in una varietà die ha provocato nelle ultime ore la morte di quattro persone in California, Arkansas, Minnesota e New York.In questi giorni, inoltre, sono stati segnalati 197 casi di infezione batterica, mentre 35 sarebbero gli Stati interessati.Secondo quanto riferito dalle autorità americane la lattuga contaminata è stata prodotta fino al 16 aprile scorso aL'agenzia federale ha avvertito i consumatori di «non mangiare o comprare lattuga romana» anche se sembra improbabile che i lotti si trovino ancora nei supermercati.I primi casi di malori risalgono al 12 maggio, ma la situazione è precipitata un paio di settimane fa.Alcuni malati hanno raccontato di non aver consumato l’ortaggio ma di aver iniziato a sentirsi male dopo essere stati a contatto con persone che avevano mangiato l’insalata romana. Si tratta della più grave epidemia dal 2006.di cui ne sono noti più di 170 sierotipi, è un tipo di microorganismo che vive nell’intestino dell’uomo e degli animali. È un batterioGram-negativo che appartiene all’ampio e numeroso genere Escherichia. Sebbene la maggior parte dei tipi di Escherichia Coli siano innocui, alcuni possono causare tossinfezioni più o meno gravi.