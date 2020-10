Lapo Elkan contro Salvini: «Vergognati, fai disinformazione e soffi sul fuoco della disperazione»

Lapo Elkann attacca Matteo Salvini. In un tweet al veleno, Lapo si scaglia così contro il leader della Lega: «Caro Matteo Salvini, sono mesi che fai disinformazione, scherzi sul virus e rilanci i messaggi di chi dice che non esiste più. Ma sopratutto soffi sul fuoco della disperazione sperando di raccogliere voti. Dovresti vergognarti e smetterla di lanciare il sasso e nascondere la mano». E conclude invocando «rispetto per chi manda, veramente avanti il Paese».

