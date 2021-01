Strage in una casa di riposo nelle campagne di Lanuvio, vicino Roma. Cinque ospiti di Villa dei Diamanti, in via Montegiove nuovo, sono morti e altre sette persone sono state trasportate in ospedale in gravi condizioni. La struttura ospitava dieci anziani. Sul posto 118, carabinieri e vigili del fuoco. L'allarme è stato dato da un addetto alla struttura che arrivando questa mattina ha trovato tutti i 12 presenti (due operatori sanitari e dieci ospiti) privi di sensi, ma per cinque di loro non c'era più nulla da fare. Da chiarire le cause della morte. Tra le ipotesi una intossicazione da monossido di carbonio. Sono in corso indagini dei carabinieri della Stazione di Lanuvio e della Compagnia di Velletri per far luce sulla morte dei cinque ospiti della casa di riposo. Due operatori socio-assistenziali sono stati trasferiti, appena giunti sul posto i soccorsi, al Policlinico di Tor Vergata e cinque ospiti anziani al nuovo ospedale dei Castelli tutti con sintomi riconducibili a intossicazione da monossido di carbonio. Stamani, secondo quanto appreso dal direttore sanitario della Asl Roma 6, era prevista la presa in carico della Asl per i trasferimenti nei reparti Covid di 12 persone positive (dal tampone effettuato la mattina del 14 gennaio): nove anziani e tre operatori. Sono in corso i sopralluoghi da parte del competente Dipartimento di prevenzione della Asl Roma 6 per capire le cause della morte.

«Esprimo il mio più profondo cordoglio ai familiari delle cinque persone che hanno perso la vita nella Rsa Villa dei Diamanti a Lanuvio. Secondo le prime ipotesi, ora al vaglio degli investigatori, il decesso sarebbero stato determinato da esalazioni di monossido di carbonio, esalazioni forse provenienti dall'impianto di riscaldamento. Una tragedia che lascia sgomenti e ci impone una ulteriore riflessione sull'importanza della prevenzione antincendio, soprattutto in luoghi destinati ai più fragili, come nel tragico evento di cui si ha notizia in questi momenti», scrive il sottosegretario all'Interno Carlo Sibilia commentando la notizia della grave tragedia.

Ultimo aggiornamento: 12:29

