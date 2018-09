i chiama Alexander Bogadan Coltenau, e ha 26 anni. In questo momento uomini del Commissariato di Lanciano si stanno recando nella villa del dottor Martelli per sottoporre al medico le foto segnaletiche del 26enne romeno per un eventuale riconoscimento.



Il quarto uomo della banda si è tradito quando ha tentato di vendere uno degli orologi che aveva rubato nella villa dei coniugi Martelli. L'uomo, secondo quanto si apprende da fonti qualificate, avrebbe infatti tentato di entrare in contatto con alcuni circuiti di ricettatori, nella speranza di piazzare l'orologio e ottenere del denaro per proseguire la fuga. Una mossa che ha però permesso agli investigatori di rintracciarlo nella zona di Caserta, dove poi è stato arrestato. È stato preso dalla Polizia il quarto appartenente alla banda che ha aggredito nella loro villa a Lanciano, in provincia di Chieti, i coniugi Martelli. L'uomo, un romeno, è stato arrestato dagli uomini dello Sco e della squadra mobile a Caserta. S

Si terrà con ogni probabilità nella mattinata di sabato prossimo,29 settembre, dinanzi al Gip del Tribunale di Lanciano, Massimo Canosa, l'interrogatorio di garanzia degli altri tre giovani romeni fermati ed accusati della rapina ai danni dei coniugi Martelli avvenuta all'alba di domenica scorsa.

I tre ora si trovano rinchiusi nel carcere di Lanciano. Intanto stamani nel corso di una conferenza stampa che si è tenuta presso la Procura della città frentana si è appreso che che il quarto uomo che viene attivamente ricercato perché considerato il capo della banda non è un pugliese come era stato ipotizzato a lungo fin dal primo momento ed i tre giovani fermati ( due fratelli e un cugino) parlano benissimo l'italiano.



Per identificare gli appartenenti alla banda romena lo Sco di Roma ha passato a setaccio migliaia di frammenti video di una trentina di telecamere di Lanciano. In uno di questi si vedeva una parte del viso e mento di un malvivente. Lo Sco ha utilizzato il fondamentale sistema Sai, un ricercatore di volti, che ha permesso di capire meglio e fissare in modo definito l'identità di uno dei componenti la banda dei furti e rapine.



Nella progressiva attività investigativa della scientifica di Ancona, sono stati importanti dei riscontri sulle tracce ematiche trovate in casa Martelli, dove è avvenuto il ferimento dei coniugi: la moglie ha avuto il taglio del padiglione auricolare destro, e tracce di sangue sono state trovate su una maglia in casa di uno dei tre romeni arrestati. Elementi molto utili per blindare l'indagine ed evitare di scagionare gli indagati, hanno sottolineato gli investigatori.

