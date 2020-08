Migranti a Lampedusa, scoppia la protesta. Il Viminale invia altre 3 navi-quarantena: «Via dall'isola 300 profughi»

Trecentosettanta migranti in un colpo solo, tutti su un vecchio peschereccio: cresce la tensione a Lampedusa dopo il maxi-sbarco della notte scorsa. Il sindaco Totò Martello minaccia lo sciopero generale sull'isola per domani, mentre il presidente della Sicilia Nello Musumeci chiede al governo di convocare un Consiglio dei ministri per discutere quella che considera un'emergenza assoluta.

L'hotspot per migranti (assieme alla parrocchia locale) ospita ormai più di 1.500 persone, molte volte la capienza del centro, e spinge la protesta trasversale - Martello è del Pd, Musumeci di centrodestra -, cavalcata dalla Lega, presente a Lampedusa anche con l'ex senatrice Angela Maraventano, che della struttura che ospita gli immigrati chiede la chiusura.

Il Viminale, che «segue con estrema attenzione la grave situazione», cerca di correre ai ripari, inviando altre tre navi-quarantena, oltre alle due già presenti: la prima arriverà a Lampedusa entro domani notte, le altre due entro mercoledì. Inoltre, per ridurre il sovraffollamento dell'hotspot, tra stasera e domani oltre 300 migranti saranno trasferiti altrove a bordo di motovedette e della nave Dattilo delle Capitanerie di porto.

Era notte quando il barcone è stato soccorso a 4 miglia dall'isola, mentre rischiava di capovolgersi a causa del forte vento di scirocco. La tragedia è stata evitata grazie all'intervento delle motovedette della Guardia costiera e della Guardia di finanza, che hanno scortato l'imbarcazione in porto. Sono state fatte scendere a terra le 370 persone a bordo, tra cui 13 donne e 33 minori. I profughi sono stati trasferiti alla Casa della Fraternità del parroco don Carmelo La Magra, dato che nell'hotspot di contrada Imbriacola erano già ammassate 1.160 persone, dieci volte la capienza della struttura.



Le operazioni sono terminate all'alba dopo che un gruppo di abitanti, guidati dalla salviniana Maraventano, aveva inscenato una manifestazione di protesta cercando anche di impedire il passaggio dei mezzi di soccorso sulla banchina. «A Lampedusa lo Stato non esiste - ha detto il sindaco - ormai siamo di fronte a una situazione ingestibile. Non so ancora quando e come verrà organizzato il trasferimento di queste oltre 1.500 persone. Siamo in ginocchio». Più tardi Martello informa di aver convocato per domani le categorie produttive per proclamare uno sciopero generale sull'isola.

A dargli manforte il governatore Musumeci, che nei giorni scorsi si è visto impugnare dal governo e annullare dal Tar un'ordinanza per la chiusura dei centri di accoglienza siciliani. «Lampedusa non ce la fa più, la Sicilia non può continuare a pagare l'indifferenza di Bruxelles e il silenzio di Roma - ha detto il presidente della Regione -. C'è una emergenza umanitaria e sanitaria. Lo dicono i numeri. Lo dicono i fatti». «Chiedo ai sindaci e ai governatori di tutta Italia, al di là dei colori politici, di aiutare la Sicilia