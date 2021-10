Lamorgese sugli scontri a Roma: «Superata ogni previsione. Ingiuste le ombre sulla polizia»

Informativa urgente alla Camera sugli scontri a Roma avvenuti il 9 ottobre del ministro dell'Interno Luciana Lamorgese: «Superata ogni previsione. Ingiuste le ombre sulla polizia». «Nell'immediatezza dei fatti ho chiesto al capo della polizia una dettagliata ricostruzione delle evidenti delle criticità che, occorre riconoscerlo, hanno contrassegnato la gestione dell'ordine pubblico di quelle ore - ha detto il ministro dell'Interno -. È palese che non si sia riusciti a contenere tutti i propositi criminali da cui era mossa la parte violenta dei manifestanti, specie quella istigata da elementi più politicizzati». Così il ministro dell'Interno Lamorgese, sottolineando «il deficit di sicurezza determinato dalla situazione che ha superato ogni ragionevole previsione» e che non deve «più ripetersi».

APPROFONDIMENTI POLITICA Lamorgese alla Camera, Fdi protesta: «Dimissioni,... POLITICA Lamorgese: «Solidarietà alla Cgil e vicinanza alla... ROMA No Green pass, la parlamentare Granato entra in Senato senza mostrare... IL CASO Green pass, un'azienda del Nord Italia mette i dipendenti non... ROMA Corteo No Green Pass a Roma, la polizia respinge i violenti con gli... ROMA Roma, manifestanti "No Green Pass" tentano di bloccare il... TRIESTE Diretta Trieste, la protesta dei no Green pass: 200 manifestanti in... CRONACA Trieste, continua il presidio No Green Pass in Piazza Unità POLITICA Scontri Roma, Lamorgese: «Castellino non fermato subito per... VIDEO Scontri a Roma, Meloni a Lamorgese: «Lei sapeva e non ha fatto... IL CASO Cgil, a Roma la manifestazione dopo l'assalto No Pass alla sede

L'irruzione nella sede della Cgil

L'irruzione nella sede della Cgil è stato «il momento più drammatico - ha detto ancora il ministro dell'Interno - e che ha turbato l'opinione pubblica per la violenza dell'azione distruttiva e lo sfregio alla democrazia. Un momento durato 8 angoscianti minuti, che ha avuto il suo apice tra le 17.32, quando i manifestanti irrompono nella sede sindacale, e le 17.35, quando le forze di polizia riprendono il controllo della situazione e liberano i locali».

Il ministro Lamorgese, ricostruendo la vicenda, ha ricordato che alle 17 in piazzale del Brasile si sono schierati 60 uomini, altri 20 unità presso la sede Cgil. Il «numero esorbitate e l'impeto» ha fatto sì che i manifestanti si aprissero un varco, 1.500 si sono diretti verso la Cgil, mentre altri scendevano verso via Veneto, in direzione di Palazzo Chigi. «In questa fase caratterizzata da un'evidente sproporzione tra la massa dei manifestanti e le forze dell'ordine impegnati su vari fronti, è rimasto seriamente ferito, riportato la frattura di una costola, il funzionario della polizia che comandava i nuclei in servizio». In seguito, «grazie all'effrazione di una 'finestra laterale', alle 17.27 un piccolo gruppo di facinorosi è riuscito a penetrare al piano terra e conseguentemente a forzare la porta principale di ingresso, consentendo - anche ad altri manifestanti all'ingresso - l'accesso all'edificio: questo è stato il momento più drammatico di quel sabato pomeriggio».

No Green Pass, sgombero al porto di Trieste. Sui manifestanti lacrimogeni e idranti. Salvini e Meloni: sono pacifici

I No Green pass perdono forza, ma resta alta l'allerta per il G20 di fine ottobre

«Emersi nuovi obiettivi sensibili»

«In questo periodo la protesta ha investito minacciosamente ogni ambito facendo emergere nuovi soggetti da tutelare e nuovi obiettivi sensibili da proteggere», ha continuato Luciana Lamorgese, sottolineando il «carattere sfidante della protesta, intenzionata a non fermarsi». Per il ministro «non si può in alcun modo abbassare la guardia» e bisogna «mantenere massima attenzione per garantire non sia turbata la tranquillità nazionale».

A Trieste analogie con gli scontri della Capitale

«Nonostante il richiamo del prefetto di Trieste alla palese illegittimità dello sciopero, è stato attivato un presidio al varco 4», impedendo lo scarico e carico merci a 700 mezzi pesanti e «a fronte di tale situazione il prefetto ha indetto un comitato urgente di sicurezza in cui si è condiviso di effettuare lo sgombero. Nei momenti di maggiore tensione si è prefigurato il pericolo di degenerazione dell'ordine pubblico ed è stato necessario l'uso di idranti e lacrimogeni». Così il ministro dell'Interno Lamorgese alla Camera, che ha parlato di «caratteristiche analoghe ai fatti di Roma» ai cortei verso Palazzo Chigi e Montecitorio.

«Green pass: periodo ancora impegnativo»

«Ci attende un periodo ancora molto impegnativo che per altro vedrà a fino ottobre lo svolgimento del G20 - ha detto ancora il ministro dell'Interno nella sua informativa alla Camera -. È da considerare prezioso l'apporto informativo volto a considerare ogni pericolo e indirizzare attività di mediazioni che hanno dimostrato l'efficacia nell'abbassare la tensione e decongestionare la piazza».

Protesta di FdI alla Camera

Vibranti proteste da parte di esponenti di Fratelli d'Italia nei riguardi del ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, si sono svolte nel corso dell'informativa urgente, nell'Aula della Camera, da parte della titolare del Viminale, sui gravi fatti accaduti a Roma il 9 ottobre scorso in occasione della manifestazione contro il certificato verde svoltasi presso piazza del Popolo. Il presidente dell'Assemblea di Montecitorio, Roberto Fico, ha dovuto richiamare, in particolare, l'attenzione dei deputati di Fd'I Andrea Delmastro e Federico Mollicone.