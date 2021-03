Lamberto Giannini nuovo capo della polizia al posto di Gabrielli

È Lamberto Giannini il nuovo capo della polizia dopo che Franco Gabrielli ha lasciato il posto per diventare sottosegretario del premier Draghi con delega ai servizi segreti. Giannini finora era a capo della segreteria del dipartimento della pubblica sicurezza.

Nato a Roma nel 1964, Lamberto Giannini è in polizia dal 1989 ed è un esperto di antiterrorismo, interno e internazionale. Ha coordinato tra l'altro gli arresti dei terroristi responsabili degli omicidi D'Antona e Biagi ma anche l'arresto nel 2015, a Roma, di un foreign fighter.

Curriculum di eccellenza

«Mi congratulo con il prefetto Lamberto Giannini che da oggi è il nuovo Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza», ha dichiarato il ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese. «La nomina del prefetto Giannini è stata deliberata dal Consiglio dei Ministri - su proposta del ministro dell'Interno - in virtù di un curriculum di eccellenza e di un apprezzamento sulle qualità personali e professionali, condiviso a tutti i livelli istituzionali, che la rendono ancor di più solida garanzia per i cittadini e per le forze di polizia», ha aggiunto la responsabile del Viminale.

Ultimo aggiornamento: 18:09

© RIPRODUZIONE RISERVATA