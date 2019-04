Kitesurfer risucchiato da un elicottero militare a Ladispoli, la Difesa ora rompe il silenzio

di Emanuele Rossi

«Le autorità competenti erano a conoscenza delle esercitazioni». Rompe il silenzio il ministero della Difesa sul caso del kitesurfer romano ferito lo scorso 3 ottobre a Ladispoli , nella zona di Torre Flavia, da un elicottero militare in addestramento che lo aveva risucchiato in aria facendolo poi sbalzare a terra dopo un volo di 25 metri. Nell’incidente, 50 anni, aveva riportato la perforazione di un polmone e cinque costole rotte.A chiedere spiegazioni al ministero, dopo la tragedia sfiorata, il deputato del Movimento Cinque Stelle, Marta Grande. «L’addestramento militare era stato preceduto dalle previste comunicazioni verso le autorità competenti, in particolare, i comandi dell’Arma dei Carabinieri e della Capitaneria di Porto, le Questure, le Prefetture e l’Enav, con tutte le informazioni per poter effettuare in condizioni di sicurezza l’attività di volo nell’area interessata», è la precisazione del ministero della Difesa.«Sull’accaduto è stata inviata un’informativa alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Civitavecchia e alla Procura Militare della Repubblica di Roma», aggiunge ancora il ministero specificando che oltre alla magistratura è stato interessato anche lo «Stato Maggiore dell’Aeronautica» che ha nominato una commissione tecnica «i cui lavori sono in corso, allo scopo di individuare eventuali interazioni tra gli eventi in questione», è quanto risposto a Grande.Finora sulla vicenda, nonostante in quei giorni a Ladispoli fossero impegnate interforze internazionali con base nell’aeroporto di Furbara, erano arrivate parole ufficiali soltanto dall’ambasciatore di Malta a Roma visto che inizialmente si sospettava fosse coinvolto un elicottero straniero. «Non è stato un nostro velivolo a ferire kitesurfer a Ladispoli», aveva subito precisato Vanessa Frazier. «Allo stato attuale, si è in attesa delle conclusioni delle attività d’indagine in corso, per poter ricostruire la dinamica dell’accaduto e l’effettivo coinvolgimento dei velivoli impiegati nell’esercitazione», chiude il ministero. Quale elicottero ha “aspirato” nel vortice delle pale il kitesurfer? Il campo si starebbe stringendo ai mezzi dell’Esercito e della Marina.