Rubano un autoarticolato: inseguimento e speronamento in autostrada

Sono riusciti a rubare un tir e poi, dopo aberlo abbandonato in una piazzola dell'A12, sono fuggiti a bordo di uun camper. Sono stati scoperti dalla polizia stradale ed è scattato un inseguimento da film, con speronamenti e sorpassi a tutta velocità in autostrada in piena notte, tra Sarzana e Luni. Il tir era stato rubato ad Arcola. Ora, una persona è stata arrestata, mentre i cinque complici sono in fuga. Quattro uomini incappucciati sono fuggiti a piedi, mentre il camper ha proseguito la corsa con altri due uomini a bordo fino a un'area di cantiere. Qui, uno è riuscito a scappare, mentre l'autista, dopo una colluttazione, è stato fermato. L'uomo, 37 anni, residente nel campo nomadi di Cascina (Pisa), è ora ai domiciliari per resistenza, violenza e lesioni a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato. Ha spiegato di aver fatto da autista ad una banda composta da rom e rumeni. Sull'autoarticolato rubato c'erano ricambi e accessori per auto: un bottino da diverse migliaia di euro.

